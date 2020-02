A Finale è tempo di Carnevale, e c’è anche la pista di pattinaggio

Notevole il lavoro dei volontari per quella che è la 44° edizione dell’iniziativa. I carri sono tanti. ’Gli Scatenati’ propongono ’Carnevale all’Irish Pub’, mentre ’Hay Day’ è degli One Pièce. ’I nuovi giovani’ hanno realizzato il carro ’Pinocchio… studia zucòn!’, in omaggio al l’indimenticabile Peppino , scomparso nei mesi scorsi. I ’Carten & Collen’ hannorealizzato la ’Carica dei 101’, e i Sopravvissuti ’Ritorno nel Far West’. Il gruppo ’Il Millennio’ ha il carro ’Polo Nord e Polo Sud’. Oltre al trenino ’Vieni su e diamoci del tu’, c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio realizzata in piazza Garibaldi.