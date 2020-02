Fumata nera in Comune a Finale, Ideattiva chiude

Fumata nera in Comune a Finale, Ideattiva chiude. Ideattiva chiude. Lo spazio di Massa Finalese messo a disposizione dal Comune di Finale Emilia e gestito da una decina di volontari delle associazioni locali con lo scopo di promuovere attività culturali, ricreative e di carattere sociale per tutta la cittadinanza non potrà continuare quello che ha fatto fino a questo momento a causa della mancanza del rinnovo della convenzione di affido dello spazio scaduta ad agosto 2019.

L’annuncio, che conferma una notizia che era già nell’aria, lo si legge sulla pagina Facebook: “Ideattiva informa che in mancanza del rinnovo della convenzione di affido dello spazio scaduta ad agosto 2019 siamo costretti a sospendere ogni attività in corso e annullare le iniziative programmate fino a quando non si avrà una risposta chiara da parte dell’amministrazione comunale”.

“Le modifiche proposte dall’amministrazione al testo della convenzione arrivate documenti di solleciti, se confermate, non ci permettono di portare avanti le attività. Fino a quando troveremo un accordo Ideattiva rimane chiusa – prosegue la nota seguita da tanti commenti di rammarico – Informiamo tutti che la scadenza della convenzione sarà comunque il 31/12 2020 data entro la quale dovremo liberare i locali. Per chiarimenti potete rivolgervi agli uffici degli assessorati di competenza del comune di Finale Emilia”.

Ora si pone un grosso problema per Massa Finalese Al momento, infatti, non c’è nessuno posto dove si possono fare tenere leinziiative culturali. E’ già saltato il Carnevale, non si è tenura la gara dei pittori e anche la tradizionale mostra fotogografica ha dato forfait. Attende un periodo buio il paese, dove ancora non è operativo lo spazio del Paladiversivo, anch’esso perso nella burocrazia comunale, e quindi pare non ci sia proprio la possibilità di tenere iniziativi di volontariato e culturali.

