Furto in chiesa a Solara di Bomporto. E’ accaduto nella notte di domenica scorsa, 16 febbraio, quando ignoti si sono introdotti all’interno della parrocchia di San Michele portandosi via l’intero impianto musicale. Come riferisce Don Fabian Martin ai cronisti del Carlino: “L’impianto era stato appena acquistato”. Un dettaglio da non trascurare: nessun segno di effrazione.

