Ganzerli esprime solidarietà a Golinelli per la “spregevole”scritta

Roberto Ganzerli esprime solidarietà all’onorevole della Lega Guglielmo Golinelli, la cui porta è stata imbrattata con una scritta qualche giorno fa: “Ho espresso personalmente solidarietà all’On. Golinelli e alla sua famiglia per la spregevole scritta che è stata fatta sulla sua porta di casa. Un gesto vile e intimidatorio: ho sempre avuto schifo per azioni come queste e per chi le compie”.

“Al tempo stesso voglio stigmatizzare – prosegue Ganzerli – il comportamento di tutti quelli che in queste ore su Facebook stanno associando questa brutta azione al Partito Democratico e al centro sinistra in generale. Anche questa è una strumentalizzazione bieca, fondata sul nulla, che ha il solo effetto di dividere la città e la sua comunità”.

