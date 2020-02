Gioielli rubati trovati in un camper: un database per riconoscerli e riaverli

Un camper letteralmente pieno d’oro. Una perquisizione da parte della Mobile di Reggio Emilia in via Città di Cutro ha portato alla luce una bella refurtiva composta da gioielli d’oro probabilmente rubati. La Polizia di Stato, a seguito del sequestro dei monili, ha messo a disposizione una sezione del sito per entrare in contatto con chi potrebbe aver subito dei furti e riconoscere come propri anelli, bracciali e collane.

Chi avesse subito un furto di recente (e non solo nella zona di Reggio Emilia) e dovesse riconoscere l’oggetto in una delle foto pubblicate sulla bacheca della Polizia di Stato può mandare una mail con l’allegata denuncia e un recapito.

Qui una breve descrizione di quanto rinvenuto nel camper:

Nr. Un bracciale in metallo di colore rosso con inserti a forma di foglie in metallo di colore bianco; Nr 1 catenina in metallo di colore bianco con nr. 6 ciondoli a forma di margherita; Nr. 1 catenina in metallo di colore giallo con un ciondolo di forma sferica di colore nero e giallo; Nr. 1 bracciale a maglie e piastrina centrale in metallo di colore giallo; Nr. 1 bracciale in metallo di colore giallo a maglie, intervallate da due cuori; Nr. 1 bracciale in metallo di colore grigio a maglie intervallate da una piastrina di forma rettangolare; Nr 1 paio di orecchini in metallo di colore giallo a forma di fiocco con incastonate due pietre trasparenti; Nr. 1 paio di orecchini “pendenti” in metallo di colore giallo con inserti di colore nero; Nr. 1 paio di orecchini di forma circolare in metallo di colore giallo, con incastonate delle pietre trasparenti Nr. 1 paio di orecchini in metallo di colore grigio a forma di due C diametralmente opposte con incastonate delle pietre trasparenti; Nr. 1 paio di orecchini in metallo di colore grigio con incastonate due pietre di colore rosso; Nr. 1 ciondolo in metallo di colore giallo a forma di elefante; Nr. 1 ciondolo in metallo di colore giallo a forma di chiave.

La bacheca con le foto degli oggetti seguestrati sarà pubblicata sul sito della Polizia di Stato al seguente link: http://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati impostando la ricerca su “recuperati” e selezionando come provincia REGGIO EMILIA.

Chi dovesse individuare uno o più oggetti sottratti deve inviare una comunicazione con allegata la denuncia di furto, indicando il numero di riferimento dell’oggetto (indicato nel dettaglio) caratteristiche particolari che ne consentiranno un’agevole riconducibilità al denunciante (utile allegare foto in possesso). Dovranno essere indicati i recapiti telefonici alla seguente mail urp.quest.re@pecps.poliziadistato.it . Non saranno accettate diverse forme di comunicazione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017