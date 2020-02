Giovedì assemblea sul biometano coi sindaci di Concordia e San Possidonio

CONCORDIA E SAN POSSIDONIO – Giovedì assemblea sul biometano coisindaci di Concordia e San Possidonio. Appuntamento alle ore 21.00 presso l’auditorium della scuola media di Concordia in via della Protezione Civile, le Amministrazioni comunali di Concordia e San Possidonio promuovono un incontro pubblico per informare i cittadini del diniego alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano disposto nella seduta della Conferenza dei servizi del 23 gennaio 2020.

