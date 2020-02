Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Sabato 15 febbraio 2020 ore 19.30: Mirandola: Sala della Comunità: SALUTO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE MIRANDOLESE A DON MICHELE CHOJECKI: Serata in Compagnia di don Michele. Aperta a tutti senza necessità di prenotazione. Offerta Libera. A cura Parrocchia di Mirandola.

Sabato 15 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini (ex Nuovo Centro Anziani – CIRIPO’) – Via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con orchestra GRAZIANO & MAURIZIA. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Domenica 16 febbraio 2020 ore 08.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” Via Montirone 3: CENSIMENTO AVIFAUNA ACQUATICA. A cura della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 09.00: Mirandola: SALUTO DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE MIRANDOLESE A DON MICHELE CHOJECKI: – Sabato sera 15/02 ore 18.00 e domenica 16/02 (ore 09/10.30/12/18.30) don Michele saluta alla fine di ogni celebrazione. Celebra per la comunità domenica alle ore 9.00 in Duomo. – Domenica ore 13.00: Sala della Comunità in Via Posta 55: PRANZO DI SALUTO. Prenotarsi in segreteria parrocchiale entro venerdì 14/02 (è richiesto un contributo). A cura Parrocchia di Mirandola.

Domenica 16 Febbraio 2020 ore 09.30: Parrocchia di San Leonardo Limosino: Santa Messa, di saluto al parroco Don Ermanno Caccia, con il Vescovo Erio Castellucci.

Domenica 16 febbraio 2020 dalle ore 10.00: Mirandola: Campi Sportivi via Tazio Nuvolari: SECONDO FESTIVAL DEL RUGBY, Iniziativa sportiva categorie dall’under 6 all’Under 12. Parteciperanno: Leoni Rugby Cavezzo, Highlanders Formigine, Reno Rugby Bologna, Rugby Blues Sant’Agata, Invictus San Pietro in Casale, Rugby Pro 4 Ville Ganaceto

Domenica 16 febbraio 2020 ore 16.30: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – Via 29 Maggio 4: 11° edizione Mirandola Classica inverno-primavera: recital del pianista GIORGIO TRIONE BARTOLI. Prevendita biglietti. A cura Amici della Musica.

Martedì 18 febbraio 2020 ore 18.00: Mirandola: Aula Magna scuola Media Montanari: SOGNI DA FUORICLASSE – sbagliare fa parte del gioco. Ingresso libero.

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 20.30: Mirandola: libreria AMEMI’ – Via Verdi: IL RIENTRO AL LAVORO DOPO LA MATERNITA’ con la dottoressa Francesca Bonfatti. Gradita la prenotazione.

Giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: conferenza: RAGAZZE RAGAZZI ROBOTS IL POTERE DELL’ISTRUZIONE NEL LAVORO DEL FUTURO. A cura Associazione Donne in Centro.

GIOVEDI’ GRASSO 20 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.30: Carnevale dei bambini: Mirandola: palloni tennis Via Posta 55: AL CARNEVALE CON PINOCCHIO. A cura Parrocchia di Mirandola. (vedi allegato)

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: Stagione Teatrale 2019-2020: prosa: I FIGLI SONO FIGLI!.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10.30: Mirandola: Via 29 Maggio – biblioteca Eugenio Garin: Piccole storie per piccole orecchie, con i volontari Nati per Leggere. Letture per bambini di 3, 4, 5 anni e genitori. Prenotazione obbligatoria allo 0535/29778 e 29783.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 16.30: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini (ex Nuovo Centro Anziani – CIRIPO’) – Via Dorando Pietri 13: INCONTRI “I LUOGHI DELLA SOLIDARIETA’ ” GIAN ANTONIO STELLA presenta il libro “Diversi” la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia. A cura di AVIS Mirandola, Coop La Zerla, Ass. Noi per loro.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: concerto ROTARY DAY 2020. Partecipano: – banda giovanile “John Lennon”; – Coro Moderno Musikè; – special guest: Gianni Vancini. Prevendita biglietti : l’incasso sarà devoluto per l’attivazione borse di studio destinate ai giovani per la frequenza gratuita alla scuola di musica. A cura Rotary club Mirandola.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini (ex Nuovo Centro Anziani – CIRIPO’) – Via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con orchestra GIACOMO ZANNA. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” Via Montirone 3: RICONOSCIMENTI, FOTO E VIAGGI. Insieme agli ornitologi esperti della SOM “Il Pettazzurro”. Verranno visualizzate le immagini dei partecipanti per riconoscere e identificare specie rare e comuni… – RICONOSCIMENTO dei gabbiani fotografati nell’escursione del 19 gennaio scorso – PROIEZIONE DEL VIDEO: “VIAGGIO IN IRLANDA”. A cura dei volontari viaggiatori della SOM.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10.00: San Giacomo Roncole: Parrocchia Santi Filippo e Giacomo apostoli: INAUGURAZIONE DELLA CANONICA RISTRUTTURATA: Santa Messa con il Vescovo Erio Castellucci.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 17.00: Mortizzuolo: Parrocchia San Leonardo Limosino: INIZIO MINISTERO DEL NUOVO PARROCO – Don Michele Chojecki. Accoglienza e Santa Messa con il Vescovo Erio Castellucci.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Si ringrazia la Consulta per il Volontariato di Mirandola

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017