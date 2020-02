Gli appuntamenti del fine settimana a Concordia

CONCORDIA – Due appuntamenti da non perdere il fine settimana del 22 e 23 febbraio. Dopo il successo degli scorsi anni e la prima edizione del 2020 avvenuta sabato 18 gennaio, i ragazzi di PLAYA D’EN FOSSA raddoppiano con PLAYA ON ICE alla 2^️ PAMPEAGO. Giornata sulla neve, sole, sci, ciaspole, musica, grappe e tanto divertimento. Partenza pullman da Fossa.

Per i meno appassionati dello sci , grande festa nel mitico rifugio APRES SKI – VOLIERA.

Domenica 23 febbraio invece il CARNEVALE A FOSSA, il pazzo carnevale, con carro allegorico, musica, giochi, merenda e tanto altro. Per i più viziati, ore 12.30, il prelibato pranzo preparato dalle magiche mani delle razdore della Parrocchia: serve la prenotazione entro venerdì 21 febbraio.

