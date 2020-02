Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10.30: Mirandola: via 29 Maggio – biblioteca Eugenio Garin: Piccole storie per piccole orecchie, con i volontari Nati per Leggere. Letture per bambini di 3, 4, 5 anni e genitori. Prenotazione obbligatoria allo 0535/29778 e 29783.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10.30: Mirandola: viale 5 Martiri: nel 75° anniversario della strage nazifascista di VIALE 5 MARTIRI, commemorazione delle vittime Partigiane. Si ricorderanno contestualmente i Partigiani caduti a Crocicchio Zeni il 26 febbraio 1945. A cura ANPI Mirandola.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula Magna Rita Levi Montalcini – via 29 maggio: concerto ROTARY DAY 2020. Partecipano: – banda giovanile “John Lennon”; – Coro Moderno Musikè; – special guest: Gianni Vancini. Prevendita biglietti : l’incasso sarà devoluto per l’attivazione borse di studio destinate ai giovani per la frequenza gratuita alla scuola di musica. A cura Rotary club Mirandola.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con orchestra GIACOMO ZANNA. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10.00: Confine di Mortizzuolo: Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” via Montirone 3: RICONOSCIMENTI, FOTO E VIAGGI. Insieme agli ornitologi esperti della SOM “Il Pettazzurro” .Verranno visualizzate le immagini dei partecipanti per riconoscere e identificare specie rare e comuni… – RICONOSCIMENTO dei gabbiani fotografati nell’escursione del 19 gennaio scorso – PROIEZIONE DEL VIDEO: “VIAGGIO IN IRLANDA”. A cura dei volontari viaggiatori della SOM.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10.00: San Giacomo Roncole: Parrocchia Santi Filippo e Giacomo apostoli: INAUGURAZIONE DELLA CANONICA RISTRUTTURATA: Santa Messa con il Vescovo Erio Castellucci.

Domenica 23 febbraio 2020 ore 17.00: Mortizzuolo: Parrocchia San Leonardo Limosino: INIZIO MINISTERO DEL NUOVO PARROCO – Don Michele Chojecki. Accoglienza e Santa Messa con il Vescovo Erio Castellucci.

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Circolo Aquaragia – via Dorando Pietri 15: MISSIONE ANTIMAFIA: special guest Pippo Giordano – ex ispettore DIA.

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 11.00: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – via 29 Maggio 4: GIORNO DEL RICORDO: La vicenda del confine orientale italiano tra guerre, esodo e foibe. Incontro con Eric Gobetti – storico. Introduce e coordina Francesca Negri – Istituto Storico Modena.

Dal 28 febbraio 2020 al 15 marzo 2020: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – via 29 Maggio 4: “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase” – Mostra fotografica di Lucia Castelli prodotta da Fondazione Fossoli. Ingresso libero: sabato e domenica dalle ore 16.00 alle ore 18.00. inaugurazione Venerdì 28 febbraio ore 11.45.

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – via 29 Maggio 4: MONTALCINEMA 2020 – IL CINEMA AL MONTALCINI: film DOLOR Y GLORIA. Apertura biglietteria 30 minuti prima dell’inizio proiezione, non si effettuano prenotazioni.

Sabato 29 febbraio 2020 ore 21.00: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – via Dorando Pietri 13: IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO: con orghestra ANTONELLA MARCHETTI. Sorprese durante la serata e spuntino offerto dalla direzione.

Domenica 01 marzo 2020 ore 10.30: Mirandola: Duomo – piazza Conciliazione: CELEBRAZIONE DI SALUTO DI DON FLAVIO SEGALINA E DI INGRESSO DI DON FABIO BARBIERI (nuovo Parroco) e DON EMIDDIO VOLI. Santa Messa con con il Vescovo Erio Castellucci. La S. Messa delle ore 12.00 è sospesa. Al termine in canonica saluto con Don Flavio e Don Fabio.

Domenica 01 marzo 2020 ore 12.30: Mirandola: Palafeste Cherubino Comini – via Dorando Pietri 13: PRANZO MUSICALE. Durante e dopo il pranzo concerto del “Coro Moderno Mousikè”, ospiti “Quelli del Lunedì”. Serve prenotazione. A cura Coro Moderno Mousikè.

Domenica 01 marzo 2020 ore 16.30: Mirandola: Aula magna Rita Levi Montalcini – via 29 Maggio 4: INCONTRI “I LUOGHI DELLA SOLIDARIETA’ ” ROBERTO PIUMINI presenta il libro “GLI SGUARDI” in un melologo con Nadio Marenco alla fisarmonica. A cura di AVIS Mirandola e “Donne in centro“ Mirandola. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Si ringrazia la Consulta per il Volontariato

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017