Goldoni, Fava e Poggi “Massima attenzione sulla difficile vertenza”

CARPI – Il segretario provinciale del Pd Davide Fava e il responsabile Economia e Lavoro nella Segreteria provinciale del Pd Alessandro Poggi commentano con preoccupazione la difficile vertenza che si è aperta alla Goldoni Arbos di Carpi. Ecco la loro nota comune:

“Esprimiamo attenzione per la delicata situazione che sta vivendo l’azienda ‘Goldoni Arbos’ di Carpi, storico gruppo costruttore di macchine agricole. Come ha comunicato la direzione aziendale, è stato depositato al Tribunale di Modena l’avvio di una procedura concorsuale di concordato preventivo. Uno scenario da scongiurare in quanto creerebbe una compromissione della continuità produttiva dell’azienda e del pagamento dei fornitori creditori dell’azienda, con le ripercussioni che ciò comporterebbe nell’immediato futuro sui lavoratori in organico all’azienda (oltre 250) e su tutti quelli impegnati nell’indotto della stessa azienda, con conseguenze sociali molto negative su una vasta area territoriale che ha come epicentro Carpi. La situazione è particolarmente acuta per i lavoratori dell’azienda perché gli ammortizzatori sociali sono stati esauriti con la precedente crisi del 2016. Crediamo che occorrano ulteriori sforzi per capire se possa essere portato avanti il piano di sviluppo prospettato dalla nuova proprietà nel 2017, evitando così la procedura di concordato preventivo con tutte le implicazioni negative che si porta dietro. La Regione, il Comune di Carpi, il Pd provinciale ed il Pd di Carpi sono già al lavoro insieme ai sindacati, ma data la composizione societaria riteniamo sarà necessario l’intervento dei ministri competenti, che sollecitiamo”