Golinelli replica a Benatti sulle passeggiate ecologiche: “Grazie per la pubblicità”

“Ringrazio l’Ex Sindaco di Mirandola Maino Benatti, ora tesoriere provinciale del Pd, per la pubblicità che sta facendo alla lodevole iniziativa “Un sabato per pulire Mirandola”, del Consigliere Comunale Marco Donnarumma, che si svolgerà sabato prossimo” questa la risposta Guglielmo Golinelli alle critiche di politicizzazione dell’evento.

“Il patrocinio è stato concesso legittimamente al progetto del Consigliere, che è anche responsabile mirandolese dei Giovani della Lega, non al partito.

Non ricordo proteste invece, per l’attribuzione del patrocinio al dibattito sulla sanità della lista civica Più Mirandola.

L’esponente del Pd faccia ordine con se stesso su cosa è legittimo e su cosa no”.

