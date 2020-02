Grande Macchina del Mondo: al via nelle scuole modenesi, 13mila studenti coinvolti

Sono partite per il decimo anno consecutivo le attività del programma di educazione ambientale promosso dalla multiutility nelle scuole del territorio servito. In Emilia-Romagna nei prossimi mesi parteciperanno complessivamente al progetto oltre 3.600 classi e quasi 76.000 alunni.

Sono iniziate in questi giorni nelle scuole del modenese le attività de La Grande Macchina del Mondo, la proposta didattica completamente gratuita che il Gruppo Hera rivolge alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio servito. Un progetto che in questa nuova edizione festeggia i 10 anni e che testimonia l’impegno della multiutility a sostegno dell’istruzione, nell’intento di offrire a studenti e insegnanti nuovi spunti e strumenti per favorire buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente. Come sempre, sono state numerose le richieste di partecipazione: complessivamente in Emilia-Romagna saranno coinvolte 3.600 classi e quasi 76.000 alunni, di cui quasi 13mila nella sola area modenese. Il programma esce dai libri scolastici e affronta, con metodologie all’avanguardia, tematiche ambientali, idriche ed energetiche attraverso spettacoli, laboratori e giochi a squadre. Tra i temi focus dell’anno ci sono l’economia circolare e gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, con un‘attenzione particolare alla plastica monouso.

Modena: quasi 13.000 ragazzi a lezione con Hera

A Modena e provincia le attività promosse da Hera quest’anno coinvolgono 163 scuole, 595 classi e quasi 13.000 studenti, ed hanno preso il via in questi giorni.

I temi richiesti vedono al primo posto l’ambiente (rifiuti), al secondo l’acqua e al terzo l’energia, e le attività che contano più adesioni sono “Trash robot” con 79 classi, “Sognambolesco” con 75 classi e il “Coding dell’ambiente” con 69 classi. Durante le attività del laboratorio “Trash Robot”, bambini e ragazzi provvedono a smontare alcuni RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), riassemblandone poi i pezzi in simpatici robot. Lo spettacolo “Sognambolesco” utilizza invece un approccio narrativo, poetico ed emozionale per avvicinare i più piccoli in modo divertente ai temi dell’acqua, energia e raccolta differenziata/rifiuti. Quello sul coding, infine, è un laboratorio in cui la digitalizzazione e la programmazione informatica, che sviluppano il pensiero computazionale e la predisposizione a risolvere problemi, vengono associate alle tematiche ambientali in modo trasversale sui temi acqua, energia e rifiuti.

In aumento anche gli incontri-evento “One More Day”, sull’onda dei Fridays for Future, in cui gli alunni si sfidano giocando sui temi ambientali, le risorse del pianeta e la possibilità di ‘regalare’ giorni alla terra con azioni quotidiane contro lo spreco.

Si ripropone inoltre come ogni anno l’itinherario Invisibile, ciclo di visite, virtuali e non, ai principali impianti gestiti da Hera, per scoprire il dietro le quinte della gestione di servizi importanti per i cittadini, accompagnati e orientati dagli operatori Hera e da educatori esperti.

In Emilia-Romagna coinvolte 3.600 classi

Complessivamente, ai 39 percorsi didattici della Grande Macchina del Mondo hanno aderito quest’anno 1.049 scuole, più di 3.600 classi e quasi 76.000 studenti delle province da Modena a Rimini in cui opera la multiutility. I percorsi come sempre si sviluppano in un incontro a scuola, a cui è sempre associata un’attività propedeutica che anticipa e prepara l’esperienza diretta in classe coinvolgendo direttamente bambini e ragazzi, e un’attività finale, che conclude e integra il lavoro fatto insieme all’educatore, con proposte di approfondimento per insegnanti e/o stimoli di condivisione con le famiglie.

Un progetto costantemente in evoluzione: quest’anno disponibili le videopillole sull’ambiente, da usare in classe, di Mario Tozzi

Il progetto viene ogni anno aggiornato e rivisto, anche grazie alla preziosa collaborazione e al contributo apportato da insegnanti e alunni, cercando di arrivare alle menti e al cuore dei ragazzi, per farli appassionare e aiutarli a sentirsi responsabili.

Quest’anno per tutti gli insegnanti sono disponibili sette brevi video sui temi ambientali con il Prof. Mario Tozzi, da guardare o scaricare dal sito www.gruppohera.it/scuole come strumento di approfondimento e riflessione per le loro lezioni. Il primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, propone un’interessante sintesi sulle principali emergenze ambientali del Pianeta, offrendo informazioni, curiosità e dati utili a insegnanti e ragazzi per riflettere sull’esigenza di cambiare il nostro stile di vita. Tra i temi toccati: le ragioni del cambiamento climatico, la disponibilità e lo sfruttamento delle risorse e l’uso della plastica, con qualche consiglio su che cosa può fare concretamente ciascuno di noi.

Tante attività e materiali anche sul web: un’opportunità in più per tutti

Sul sito del Gruppo Hera dedicato alle scuole, tutti gli insegnanti, anche quelli che non sono riusciti ad accedere ai laboratori, possono poi trovare educational box da scaricare per realizzare in autonomia percorsi didattici personalizzati, scegliendo quale tematica sviluppare e scaricando i materiali a supporto. I docenti hanno a disposizione anche schede stampabili per verificare la ricaduta dei progetti e valutare i temi da approfondire in classe. Tante attività su acqua, energia e rifiuti anche nell’area famiglie per imparare e per giocare insieme ai propri figli grazie a educational kit con esperimenti, laboratori, video.

L’elenco completo delle attività è disponibile su www.gruppohera.it/scuole

