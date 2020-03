Grave 33enne per incidente sul lavoro a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – È grave, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara, un uomo di 33 anni rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro avvenuto giovedì mattina a San Felice sul Panaro.

Tutto è avvenuto all’interno della ditta Sabverniciature che si trova al Polo Industriale. Un argano stava spostando dei pezzi di un prodotto, quando però uno si è staccato e ha colpito l’operaio a una gamba.

I colleghi hanno chiamato i soccorsi per prestare aiuto al 33enne, S.V. le iniziali, e sono intervenute l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero che ha trasportato il paziente a Baggiovara. L’operaio ha riportato una lesione vascolare, traumi e fratture multiple. Ha perso molto sangue, e i sanitari del 118 lo hanno portato con urgenza in ospedale dove ora è in Terapia Intensiva.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017