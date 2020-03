Grave incendio in un appartamento a Bastiglia

Grave incendio in un appartamento a Bastiglia. Nella mattinata di venerdì i Vigili del Fuoco sono impegnati a Bastiglia per l’incendio di un appartamento che si trova in via Monte .Le fiamme si sono levate già dalle 8 del mattino, a quanto pare a causa di una sigaretta spenta male.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dalle finestre.

Le fiamme sono già estinte, e ci sono operazioni di verifica in corso. Non ci sono feriti, nelmomento dell’incendio la casa era vuota. I danni sono molto rilevanti e si sta procedendo a verifiche sull’agibilità dell’intero stabile.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017