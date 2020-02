Green Speed conferma Simone Saltarelli nel Team

MODENA – C’è la conferma ufficiale del prosieguo del rapporto tra il team Green Speed e Simone Saltarelli. Nonostante diverse offerte da parte di altre strutture, il giovane modenese prosegue l’ottimo lavoro iniziato la scorsa stagione nella quale ha partecipato al National Trophy ed alla Pirelli Cup.

In questa stagione il pilota ventiduenne sarà ancora impegnato nella classe Supersport nel trofeo National Trophy alla guida della Kawasaki ninja 600 dove cercherà di migliorare il quarto posto in classifica generale ottenuto al termine delle sette manche disputate all’interno del Campionato Italiano Velocità, senza dimenticare il primo posto in classifica fra i piloti Under 23. Saltarelli ha rilasciato dichiarazioni entusiaste sulla collaborazione:

«Sono felice di proseguire con loro: sono convinto che insieme possiamo fare ancora tanto, il pacchetto che mi offre il team è di grande valore. Mi sto allenando e preparando con intensità per farmi trovare pronto quando ci sarà da salire in sella, in questa stagione voglio fare un ulteriore passo in avanti».

