Ideattiva, quando l’assessora Ferrarini garantiva: “E’ tutto a posto”

FINALE EMILIA – Ideattiva chiude, e Sinista Civica va all’attacco delal Giunta Palazzi cheha “la sconcertante capacità di distruggere le esperienze associative” e ricorda che appena qualche gionro fa l’assessora Beatrice Ferrarini garantiva che la situazione fosse sotto controllo.

Scrive Stefano Lugli, consigliere comunale di Sinistra Civica:

La capacità della giunta Palazzi di distruggere le esperienze associative è sconcertante e la sospensione delle attività di IdeAttiva segna un altro pesante colpo al tessuto sociale della nostra comunità.

La mancata sottoscrizione della convenzione fra Amministrazione comunale e Ideattiva per l’utilizzo dell’immobile in centro a Massa Finalese non ha alcuna giustificazione. E non c’è nemmeno la solita scusa del ‘non ci sono soldi’, perchè l’affitto è pagato dalla Regione. Per di più aver consentito lo svolgimento di attività pubbliche in un locale con una convenzione scaduta ad agosto 2019 ha esposto i responsabli di IdeAttiva e dello stesso comune a rischi inaccettabili.