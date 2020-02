Ideattiva minaccia chiusura. Massa Finalese rischia di perdere il suo faro culturale

FINALE EMILIA – Ideattiva minaccia chiusura. Massa Finalese rischia di perdere il suo faro culturale. Nella frazione di Finale Emilia c’è aria di tempesta, perchè la pazienza sembra davvero esaurita. Si occupano da otto anni di welfare, sociale, cultura, realizzando iniziative per adulti e bambini sempre molto apprezzate.

I volontari dell’associazione, che lavora da tempo nei locali di piazza della Libertà, in pieno centro, spiegano che da agosto 2019 attendono dal Comune il rinnovo della convenzione di affido spazio a Ideattiva, sollecitata da diversi mesi prima della scadenza. Anadare avanti in more alla legge non piace a nessuno. E manca anche il contributo economico del Comune, mille euro l’anno, che da due anni i volontari sostengono non arrivi e che li ha costretti a fare i salti mortali pur di rimanere aperti. Ora c’era da festeggiare il Carnevale, appuntamento molto atteso dai bambini. Ma l’evento è stato annullato all’ultimo minuto.

Scrive la responsabile dell’associazione Barbara Anconelli:

Il Laboratorio di Carnevale è RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI per problemi burocratici legati al rinnovo della convenzione di affidamento della sala di IdeAttiva.

Ci dispiace, speriamo che la situazione venga chiarita e risolta presto, altrimenti saremo costretti a chiudere la sala e a interrompere tutte le attività.

Una delle ipotesi che si fanno nei corridoi è che il disimpegno del Comune per la sede di piazza della Libertà sia legato al fatto che vorrebbe vedere Ideattiva trasferirsi nel Paladiversivo, la struttura donata dal comitato sagra di Rivara e finanziata con oltre un milione di euro dalla ProSolidar e che è pronto a essere aperto. Mancano però alcuni arredi e alcune autorizzazioni, pare ci sia un braccio di ferro su chi debba mettere mano al portafoglio.

Ma quella sarà la casa delle associazioni, anzi, doveva esserlo già da tempo.

Ideattiva ha già dichiarato che non vuole entrarci. “Siamo tutti volontari e non abbiamo tempo di gestire una cosa così enorme”, spiegano, preferendo restare nella più contenuta ed economica da gestire sede in piazza. “Piuttosto chiudiamo”, sono chiari.

Martedì è previsto un incontro col Comune per parlare proprio di questi temi. Interpellata da Sul Panaro, l’assessora Beatrice Ferrarini ha detto che non rilascerà dichiarazioni fino ad avvenuto incontro.

