Implantologia a carico immediato

L’età non conta, in mancanza di uno o più denti la reazione più diffusa è la perdita di sicurezza e autostima, aggravate dal disagio nella masticazione.

Un problema estetico e di salute che nei casi clinicamente idonei si può risolvere in brevissimo tempo: con l’implantologia a carico immediato si possono collocare impianto e protesi nella stessa giornata. Se la classica dentiera non soddisfa le vostre esigenze, ristabilire un sorriso stabile e saldo è possibile con l’implantologia a carico immediato. “Quando? “ In linea di massima non ci sono limiti di età per l’adulto, anche se è necessario valutare caso per caso l’idoneità clinica e fisica.

Gli impianti a carico immediato sono un trattamento all’avanguardia adatto alle persone che hanno perso uno, alcuni o tutti i denti o che soffrono di un grave deterioramento di alcuni elementi dentali. Il trattamento consiste nel posizionare il numero di impianti necessari al paziente, in alcuni casi un singolo impianto, in altri casi un’arcata completa. In quest’ultimo caso si possono collocare 4 o 6 impianti da usare come appoggio per le protesi.

La protesi fissa che si andrà a collocare è temporanea, per garantire la corretta osteo-integrazione dell’impianto nel tessuto osseo. Una volta completata questa fase, a partire circa dal terzo mese, sarà possibile installare la protesi definitiva fissa.

I vantaggi del trattamento a carico immediato per il paziente sono numerosi. Basti pensare, fra l’altro, alla possibilità di portare in modo continuativo la protesi fissa provvisoria che, oltre a evitare le fastidiose protesi mobili, agevola il processo di adattamento alla protesi definitiva in quanto avviene con la giusta progressione temporale.

In questo modo il paziente potrà recuperare la funzionalità dei denti, specialmente dal punto di vista della masticazione, oltre a migliorare la fonazione e l’estetica.

