Inaugura la nuova sede Auser a San Prospero

Era nei piani di espansione dell’Auser e da sabato sarà una realtà. L’associazione di volontariato sociale, inaugura infatti la nuova sede di San Prospero presso la Camera del Lavoro, in via Salvo D’acquisto 6/A (tel. 345.6057596).

Il taglio del nastro è previsto per le ore 10.30 di sabato 15 febbraio, alla presenza del sindaco di San Prospero Sauro Borghi che porterà il saluto, Michele Andreana presidente provinciale Auser Modena e Paola Luppi coordinatrice della zona Spi Cgil di Mirandola.

Con l’apertura della sede di San Prospero, l’Auser passa a 33 sedi sparse in tutta la provincia, mentre sono in programma nei prossimi mesi anche nuove aperture in altri comuni della provincia.

Auser, da più di trent’anni, è impegnata nelle attività di aiuto alle persone deboli e di supporto alle comunità locali, con servizi per aiutare le persone anziane, o non autosufficienti, o che necessitano di sostegni per poter svolgere una vita dignitosa.

Auser, che nacque come emanazione del sindacato Spi Cgil, si occupa in particolare di trasporto sociale, accompagnamento, turismo, centri del riuso, attività ricreative e culturali, e altro ancora.

In particolare qui a San Prospero, il gruppo degli 8 volontari partiranno con le attività di accompagnamento e trasporto sociale, ma vogliono ampliarsi e aumentare anche i servizi. L’auspicio di Auser è che chi, fra i cittadini, avesse voglia di fare il volontario si metta in contatto con la sede per dare la disponibilità a collaborare. Per informazioni e prenotazioni tel. 345.6057596.

