Incidente stradale a Finale Emilia

FINALE EMILIA- Incidente stradale a Finale Emilia, avvenuto sabato sera.

Lo schianto è avvenuto su via Casumaro, e a scontrarsi sono state due auto che procedevano in direzione opposta.

Il frontale ha avuto cause tutte da ricostruire, al momento si ha la notizia che non ci sono feriti in gravi condizioni.

Sul posto i soccorritori e i Vigili del Fuoco.

Articolo in aggiornamento

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017