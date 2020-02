Infiltrazioni d’acqua alla scuola elementare di San Prospero

E’ Bruno Fontana, candidato alle passate amministrative con la lista “San Prospero per il Cambiamento”, a puntare i riflettori su un problema che riguarderebbe un istituto scolastico del comune di San Prospero: “Abbiamo ricevuto più di una segnalazione per le infiltrazioni di acqua da pioggia nelle scuole elementari, non per ultimo durante le recenti elezioni regionali. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale interventi strutturali, in quanto ripetuti nel tempo ed in varie aree dell’edificio, con una quantificazione dei tempi previsti per normalizzare la questione”.

“Chiediamo anche notizie – prosegue l’interpellanza di Fontana – su quanto già annunciato circa la sostituzione delle vecchie lampade da illuminazione stradale con un implemento di punti luci in alcune zone d’ombra soprattutto nelle frazioni. In allegato le due interrogazioni depositate che chiediamo vengano discusse in consiglio”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017