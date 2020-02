Inseguimento in via Finalese, poi l’arresto: addosso 25 mila euro di hashish

I Carabinieri notano l’auto in via Finalese e chi è alla guida accelera: comincia così un inseguimento che si chiude con un arresto per droga. In manette un 34enne di origini marocchine residente a Casumaro, nel ferrarese che aveva addosso oltre due chili di hashish per un valore superiore ai 25 mila euro.

Quando gli uomini dell’Arma hanno dato l’alt a bordo dell’auto c’erano altri due soggetti che però si sono dati alla fuga scendendo al volo, a piedi, mentre il terzo ha proseguito la corsa dando gas e scomparendo.

L’inseguimento a piedi è terminato in fretta per l’uomo marocchino, che ha opposto resistenza, ma che alla fine è stato arrestato per quello che teneva in una borsa: oltre 2kg di hashish suddivisi in panetti pronti per lo spaccio, due cellulari e circa 7.500 euro in banconote di vario taglio. Il soggetto ha dei precedenti. Le indagini sugli altri soggetti sono in corso.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017