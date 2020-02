La notte dei racconti – storie in cielo e in terra a San Possidonio

Venerdì 21 Febbraio 2020 “La Notte dei racconti – storie in cielo e in terra” tre appuntamenti a San Possidonio da non perdere per riscoprire la magia del racconto. Alle ore 18.00 presso la Scuola di Infanzia Statale “G. Rodari”, il Micronido “Le Coccinelle” e la Scuola d’Infanzia Paritaria “S. B. Varini” – letture per i bambini dai 2 ai 5 anni.

Alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini” di San Possidonio “Libri the e biscotti” – letture per bimbi dai 6 ai 10 anni. Ingresso libero.

