La proposta: “Un bosco con 90 mila nuovi alberi tra San Possidonio e Finale”

“Un bosco con 90 mila nuovi alberi tra San Possidonio e Finale”. E’ una delle proposte dei Giovani democratici della Bassa Modenese, presentata in Consiglio Unione Comuni Area nord e bocciata.

Scrivono i Gd

“I Giovani Democratici della Bassa Modenese hanno appreso con profonda amarezza la notizia della bocciatura in Unione dei Comuni dell’Area Nord delle due mozioni presentate dal gruppo Liste Civiche-Partito Democratico incentrate sul tema dell’ambiente: la prima si focalizzava sulla progressiva riduzione dell’uso della plastica nel nostro territorio, mentre la seconda, alla cui stesura abbiamo contribuito attivamente, chiedeva una strategia condivisa fra i 9 comuni per fare scelte e dare le risposte necessarie come territorio alla sfida del cambiamento climatico.

Che piaccia o no, il cambiamento climatico sta colpendo anche i nostri territori e mercoledì sera abbiamo preso atto che l’On. Golinelli (Lega) siede tra quella schiera di pochi politici negazionisti che sostengono come il riscaldamento climatico non sarebbe causato dall’uomo, andando contro ogni studio scientifico e ogni evidenza empirica.

Il messaggio che passa da questo atteggiamento è quello di chi mette la testa sotto la sabbia e non intende assumere una sfida comune, per il futuro del nostro territorio, per il futuro delle future generazioni che abiteranno la Bassa Modenese.

Facciano pure. Noi imporremo questo tema come priorità assoluta nell’agenda politica locale, a partire dal progetto di un nuovo bosco diffuso con 90mila nuovi alberi, da Finale-Emilia e San Possidonio. Noi faremo tutto quanto ci sarà possibile perché si avvii presto un percorso serio e partecipato con i cittadini, affinché si affronti con coraggio e lungimiranza il tema ambientale, per una Bassa Modenese che abbia una sempre migliore qualità della vita.”