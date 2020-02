La vice presidente della Regione Elly Schlein: “Sto con una ragazza”

La vice presidente della Regione Elly Schlein: “Sto con una ragazza”. Il coming out della 34enne campionessa di preferenze è avvenuto durante una intervista in televisione all’Assedio, la trasmissione di Daria Bignardi.

Alla domanda se fosse fidanzata la vice presidente della Regione ha risposto: ”Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un’eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta…”.

La Bignardi le ha chiesto se la compagna camminasse un passo avanti o indietro, citando la frase di Amadeus sulle donne che stanno un passo indietro ai loro compagni, Elly Schlein ha concluso: ”Sempre fianco a fianco. Questo è l’importante”.

