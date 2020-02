Ladri alla sede Avis di Camposanto, volontari e medici alla porta

CAMPOSANTO – Brutta sorpresa, domenica mattina, per i volontari dell’Avis di Camposanto che si erano recati, come d’abitudine, ad aprire la sede di via Roma per permettere le donazioni di sangue domenicali.

Ma erano passati i ladri nella notte, e hanno tentato di scassinare la porta di ingresso alla struttura facendo diversi danni. Impossibile entrare nella sede, la serratura è stata manomessa. Nella palazzina c’è anche un ambulatorio pediatrico, chissà quale era l’obiettivo dei malviventi e cosa pensavano di trovare in un luogo dove si dà assistenza agli altri.

“Un compaesano si è reso disponibile ad aiutarci per provare ad entrare ma é stato tutto inutile – racconta la presidente dell’Avis Angiolina Parigi – A causa di questo disagio abbiamo inviato a tutti i donatori un messaggio per informarli dell’accaduto e abbiamo avvisato l’Avis provinciale di Modena. Soprattutto siamo dispiaciuti per la dottoressa e direttore sanitario proveniente da Spilamberto, per l’infermiera da Rovereto e per tutti i donatori che stamattina si sono presentati puntuali alle 8, sempre pronti ad adempiere al loro gesto di solidarietà. Ci rammarica inoltre il fatto che a causa di malintenzionati sia venuto a mancare un servizio utile alla comunità”

Bisognerà aspettare per aggiustare la serratura. Dato che l’edificio è di proprietà comunale serve il via libera dell’ufficio tecnico per poter ripristinare la serratura. Il problema é che da lunedì sera dovrebbero iniziare le visite mediche per i donatori svolte annualmente, e che anche il pediatra, da mercoledì, deve effettuare le visite ai suoi piccoli assistiti. Si aspetta quindi che il Comune risolva velocemente il problema.

