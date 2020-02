Ladro “affamato” ruba la borsa della spesa fuori dal supermercato

Un furto anomalo domenica pomeriggio in via Morane a Modena. Una donna aveva appena fatto la spesa al supermercato e la stava caricando in macchina quando velocissimo, un ladro l’ha afferrata e se l’è svignata. La notizia è stata ripresa dalla stampa locale.

Una cinquantina di euro in generi alimentari la refurtiva che la vittima si è vista portare via. La donna, sorpresa, ha avvertito la Polizia che è arrivata sul posto per fare gli accertamenti del caso.

