Lambrusco a rischio nell’incendio nell’azienda agricola di via Canaletto

Lambrusco a rischio nell’incendio nell’azienda agricola di via Canaletto. E’ avvenuto domenica pomeriggio, quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per un principio d’incendio, verso le ore, 16 in un’azienda vinicola di via Canaletto sud, nella prima periferia di Modena.

Nessun ferito, danni limitati ad alcuni bancali bottiglie. Cause in corso di accertamento

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017