“Le proposte di Goldoni sull’ospedale sono irrealizzabili” per l’opposizione di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – “Le proposte di Goldoni sull’ospedale sono irrealizzabili”. Lo afferma dall’opposizione il gruppo consiliare Insieme per San Felice:

ll sindaco Goldoni, nelle comunicazioni iniziali giovedì scorso in Consiglio Comunale sulla sua posizione riguardante l’Ospedale di Mirandola, dice che sta dalla parte dei cittadini. E ci mancherebbe altro.

Lo stesso Goldoni definisce una “proposta in campo” ciò che – stando all’ultima Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria del 13 dicembre 2019 e all’ultimo bilancio approvato dalla Regione Emilia-Romagna – è già diventato concreto e programmato. Ossia investimenti per più di 32 milioni di euro sul distretto sanitario mirandolese e dell’Area Nord. Pensiamo che anche questi cospicui investimenti, già programmati, significhino davvero stare dalla parte dei cittadini che vivono in questo territorio.

Oltre a ciò, crediamo sia opportuno evidenziare che la proposta fin dall’inizio avanzata dalla maggioranza a San Felice è irrealizzabile rispetto a quanto la legge nazionale prevede, ossia un ospedale di 1°livello ogni 150 mila abitanti. Due ospedali di primo livello, come erano prima del terremoto e all’inizio degli anni Duemila sono l’unica strada non percorribile dal punto di vista normativo.

Un altro capitolo è doveroso aprirlo anche sulla totale frammentazione e incoerenza del centrodestra nella nostra provincia, che a Carpi vota per realizzare il nuovo Ramazzini contro l’ipotesi dell’ospedale baricentrico tra Carpi e Mirandola, mentre a Mirandola – sotto la guida dell’onorevole Golinelli – fa l’esatto contrario.

In una parola: DECIDETEVI. E siate coerenti per evitare di confondere le idee ai cittadini su un tema così importante. Noi, come centrosinistra, lo siamo stati fin dall’inizio di questo dibattito. Quello che abbiamo chiesto in ogni sede e che abbiamo alla fine ottenuto, tra il nostro Consiglio Comunale e il Consiglio dell’Unione, era il potenziamento e la riqualificazione dell’Ospedale di Mirandola e un ospedale di 1°livello su due sedi di Mirandola e Carpi, inserito nella rete della sanità provinciale.

Tornando a San Felice sul Panaro, se davvero si vuole aprire un dialogo e una collaborazione proficua per il bene del nostro paese, ci si impegni a lavorare per proseguire l’iter relativo alla progettazione esecutiva della nuova Casa della Salute, che può essere un servizio importante per i nostri concittadini, in grado per altro di contribuire alla rivitalizzazione del nostro centro storico e di chi vi lavora. Su quello noi ci siamo, e ci saremo sempre. Dalla parte dei cittadini.

Gruppo Consiliare Insieme per San Felice