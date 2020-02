Le Valli di San Felice sul Panaro 10 anni dopo: ecco la crisi climatica

Le Valli di San Felice sul Panaro, stesso periodo, 10 anni dopo. Nel 2010 il meteo parla di giornata ben soleggiata con cieli sereni o al più poco nuvolosi qualche addensamento sulla Romagna e crinali appenninici al confine con la Toscana, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Temperature minime in lieve calo massime in deciso aumento per 20 di Garbino che soffieranno soprattutto sulla Romagna e in Appennino con valori termici pomeridiani che potranno avvicinarsi ai 18-20 ° localmente anche sulle pianure lungo il corso del Po. Il confronto lo fa il Consorzio della bonifica Burana.

Nella seconda foto la webcam mostra il Monte Cimone oggi. ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni lancia un monito: “l’Italia è oggi il paese Mediterraneo più esposto alla crisi climatica e ai fenomeni meteo estremi l’orizzonte della sostenibilità – dichiara Francesco Vincenzi presidente ANBI – è l’ineludibile sfida dei prossimi anni in cui devono convivere obiettivi ambientali sociali ed economici. La loro compatibilità fa parte della storia dei consorzi di bonifica e irrigazione rimasti l’unico ente sussidiario a servizio del territorio come testimonia il quasi miliardo di finanziamenti ottenuti. A fronte dei progetti definitivi ed esecutivi di cui sono ricchi gli uffici degli enti consortili e che sono una straordinaria opportunità anche nel quadro del Green New Deal. Politica però deve fare le scelte necessarie per gestire la transizione della crisi climatiche da problema a opportunità..

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017