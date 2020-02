“Leggiamo note, suoniamo parole” con Salzano alla biblioteca di Finale

FINALE EMILIA – Sabato 8 febbraio ALLE 10.30 presso la biblioteca “G. Pederiali” di Finale si terrà il laboratorio con Antonio Salzano per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni “Leggiamo note, suoniamo parole”.

I laboratori Nati Per Leggere | Nati per la Musica sono due progetti nazionali che si propongono di favorire la diffusione della lettura ad alta voce e l’ascolto musicale nella primissima infanzia, quale opportunità fondamentale di sviluppo affettivo e cognitivo per il bambino.

Antonio Salzano, esperto in musica canto e lettura, è maestro della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017