Leoni Karate Team di San Felice: medaglie d’oro e d’argento

Medaglie d’oro e d’argento per i ragazzi del settore agonistico del Leoni Karate Team di San Felice sul Panaro conquistate durante la fase regionale dei Campionati Italiani di combattimento (kumite) Fijlkam (federazione riconosciuta dal Coni per la pratica del karate). Come racconta la stampa locale questa edizione delle selezioni regionali è stata molto partecipata: oltre 950 atleti in tutta Italia si sono sfidati per accedere alle finali, in programma il 22 e 23 febbraio al centro olimpico federale di Ostia Lido.

Fra i 50 atleti che si sono sfidati a Forlì per poter accedere alle finali 5 erano del Lkt. tutti esordienti nella categoria juniores: Anna Bettoni, Giorgia Castellazzi, Vittoria Manicardi, Alice Amari, e Francesco Pignatti. 5 atleti e 5 medaglie per questi leoncini che rappresentano il fiore all’occhiello del team nella categoria juniores. Ottimo piazzamento anche per due leoncini della categoria esordienti: 2° posto per Christian Castellazzi e 3° per Federico Golinelli .

