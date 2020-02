ll collo dell’imbuto (e come provare ad uscirne). Il diritto d’asilo in Italia e a Nonantola

NONANTOLA – Il collo dell’imbuto (e come provare ad uscirne). Il diritto d’asilo in Italia e a Nonantola. Se ne parla sabato 22 febbraio alle ore 17 presso la sala Sighinolfi di via del Macello, sotto la torre dei Bolognesi.

