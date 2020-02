BOMPORTO – Contro mafia e criminalità, a Bomporto arriva l’Ora Legale. A Sorbara c’è la Casa della Legalità ‘Ilaria Alpi’, un luogo dove discutere e affrontare i tanti aspetti legati alla legalità nelle sue diverse sfaccettature.

Qui si terrà la nuova iniziativa intitolata “Ora legale” che porterà alla Casa della Legalità magistrati, giornalisti, esperti in un ciclo di incontri coi protagonisti della nostra vita politica e sociale nazionale, personalità impegnate in prima linea nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. La rassegna, curata dal massimo esperto in materia sul territorio, il giornalista Pierluigi Senatore, è realizzata con RockNoWar onlus e durerà da febbraio fino a fine anno. Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale intende rilanciare il progetto “Legalita’” aprendo una nuova stagione per la Casa della Legalità, un edificio dal grande valore simbolico al quale vogliamo dare nuova centralità, facendolo diventare, negli anni, un punto di riferimento a livello provinciale.



“Ora legale” è la prima di una serie di iniziative che, parallele tra loro, intendono mantenere alta l’attenzione sul tema ‘legalità’, proponendo eventi di qualità e in quantità; diffondere e tutelare la cultura della legalità è una delle sfide che l’Amministrazione si è posta, confermando anche l’idea di coinvolgere altri soggetti come associazioni, enti, gruppi, cittadini in iniziative nuove e/o recuperare appuntamenti tradizionali, lasciando la possibilità a tutti coloro che vogliono portare idee e proposte pertinenti di co-progettare e co-organizzare iniziative.