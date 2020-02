Mamma e due figli coprono un furto: denunciati a Mirandola

Mamma e due figli coprono un furto: denunciati a Mirandola. Si tratta di una donna di 79 anni, con precedenti, e deisuoi figli di 42 e 49 anni che sono finiti nei guai per un furto. Non risulta che lo abbiano commesso loro, ma che la loro automobile – una Nissan Terrano -sia stata usata per commettere un crimine a Correggio.

Una volta che i Carabinieri sono arrivati a interrogarli, non hanno dato spiegazioni e hanno coperto i responsabili del furto. Anzi, i tre mirandolesi hanno tentato di sviare le indagini. Per tutte e tre è quindi scattata l’accusa di favoreggiamento.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017