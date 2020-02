Massa Finalese, incidente in via Monte Bianco: scontro auto/moto

Incidente in via Monte Bianco a Massa Finalese ieri, lunedì 24 febbraio intorno a mezzogiorno: un’auto in uscita da un parcheggio non ha dato la precedenza e ha travolto una motocicletta guidata da un giovane. Sul posto ambulanza e auto medica insieme alla Polizia Municipale. Il motociclista fortunatamente non ha riportato ferite gravi e sta bene.

