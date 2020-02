Mauro Salvatori: “Finalmente tutela contro commercio irregolare alcolici”

Sono numerosi gli episodi, negli ultimi giorni, in cui la Polizia Municipale di Modena è intervenuta per far rispettare le norme vigenti in merito ad esempio alla vendita di alcolici.

“Apprezziamo molto l’attività di controllo esercitata su un tema così delicato come quello della vendita degli alcolici nei negozi – commenta Mauro Salvatori, Presidente Area Modena di Confesercenti – da tempo la nostra Associazione chiede che venga vigilato maggiormente su questo tipo di attività commerciale e siamo molto soddisfatti per i numerosi controlli effettuati ultimamente dalle forze dell’ordine del Comune di Modena. Ci auguriamo che si tratti del primo segnale di una direzione auspicata da tempo. Caldeggiamo queste verifiche a presidio del territorio, che aumentano la percezione di sicurezza dopo una serie di episodi piuttosto allarmanti. Tutelare i nostri associati dal commercio irregolare è poi fondamentale e ci auguriamo – conclude Salvatori – che si possa proseguire su questa strada”.

La Polizia locale di Modena ha infatti dato il via a una serie di controlli notturni in locali ed esercizi commerciali della città spesso al centro di segnalazioni. L’attività è finalizzata a verificare il rispetto di tutte le norme: da quelle che regolano i limiti di rumore consentiti a quelle riguardanti la somministrazione di alcolici.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017