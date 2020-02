Medolla, a fuoco furgone nel parcheggio di una concessionaria

MEDOLLA- Nella notte tra giovedì e venerdì i Vigili del fuoco sono intervenuti a Medolla per l’incendio di un autofurgone nel piazzale di una autoconcessionaria che si trova in via Viazzolo Tosatti. Erano da poco passate le 4 e mezza.

Il fuoco ha denneggiato anche due veicoli vicini. Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti.

Cause in corso di accertamento insieme a Carabinieri. Non si esclude nessuna ipotesi

