Medolla, gli appuntamenti del fine settimana

MEDOLLA – Sabato 15 febbraio alle 9.45 presso la sala bimbi del Centro culturale aspettiamo i bambini dai 3 ai 6 anni per la lettura animata MA L’AMORE ESISTE? a cura dei nostri lettori volontari del progetto Nati per Leggere!

Uno scettico personaggio ci accompagnerà tra le pagine dei libri per scoprire se l’Amore con la A maiuscola esista davvero.

INIZIATIVA GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Vi ricordiamo inoltre che domenica 16 febbraio 15.00 presso il Cinema Teatro Facchini sarà proiettato il film FROZEN 2 IL SEGRETO DI ARENDELLE

INGRESSO CINEFAMILY RIDOTTO PER TUTTI AD EURO 4,50

Per informazioni e iscrizioni:

Centro culturale

Via Genova 10/a

41036 Medolla (MO)

tel. 0535/53850

e-mail: biblioteca@comune.medolla.mo. it

www.facebook.com/ CentroCulturaleMedolla

instagram: Centro_Culturale_Medolla

