Il meteo della Bassa per martedì 18 febbraio

Il meteo della Bassa per martedì 18 febbraio prevede, secondo Arpa, al mattino molto nuvoloso, nel pomeriggio ancora molto nuvoloso, dalla sera sereno o poco nuvoloso

Temperature minime del mattino 8 °C in pianura, massime pomeridiane fino a 13 °C

Velocità massima del vento fino 16 km/h

Il sole sorge alle 07:11 e tramonta alle 17:48

LE PREVISIONI PER L’EMILIA-ROMAGNA

Stato del tempo: Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto ovunque con deboli precipitazioni sul settore appenninico e sulla Romagna, qualche fenomeno occasionale non è escluso anche sulla pianura emiliana orientale, specie su quella prossima ai rilievi. Nel corso della giornata le precipitazioni, via via più deboli ed isolate, tenderanno a concentrarsi sulla Romagna; nuvolosità in progressivo diradamento sull’Emilia, in particolare sul settore occidentale.

Temperature: minime in aumento specie sulle aree di bassa pianura: valori attorno a 6/7°C tra Ferrarese e Piacentino, 9/10°C su Emilia orientale e Romagna, attorno a 8°C altrove. Massime in calo, più sensibile sulla pianura centro-orientale: valori diffusamente attorno a 12/13°C, fino a 14°C sul Piacentino che risentirà di un maggiore soleggiamento nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli settentrionali, fatta eccezione per la Romagna dove al primo mattino saranno ancora deboli sudoccidentali.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

