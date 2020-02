Il meteo della Bassa di martedì 25 febbraio

Molto nuvoloso; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 15 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 19 (pianura) e 70 km/h (rilievi).

Stato del tempo: cielo nuvoloso per nubi basse e stratificate con associate deboli precipitazioni al mattino lungo le aree di crinale del settore appenninico occidentale. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad interessare le restanti aree di crinale.

Temperature: minime comprese tra 5 e 8 gradi. Massime comprese tra 13 e 17 gradi.

Venti: deboli-moderati da sud-ovest lungo i rilievi e sulla pianura romagnola con temporanei rinforzi nella seconda parte della giornata, deboli sul restante territorio.

Mare: moto ondoso in aumento sino a divenire mosso in serata.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017