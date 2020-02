Il meteo della Bassa per mercoledì 5 febbraio

Il meteo della Bassa per mercoledì 5 febbraio secondo i dati di Arpae Emilia-Romagna. Sereno tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 13 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 43 (pianura) e 53 km/h (rilievi).

Le previsioni per l’Emilia-Romagna

