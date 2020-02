Mirandola, 93enne in bicicletta urtato da furgone: è gravissimo

MIRANDOLA – Brutto incidente venerdì mattina verso le 11 a Mirandola, all’incrocio tra via Montenegro e Circonvallazione. Un 93enne, residente a Mirandola, in sella alla bici ha avuto un leggero contatto con un furgone condotto a un 40enne che stava immettendosi su via Circonvallazione.

A causa dell’urto, l’anziano ha perso l’equilibrio ed è finito rovinosamente a terra sbattendo la testa. Ha riportato un forte trauma cranico ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata a Baggiovara.

Il conducente ha prestato i primi soccorsi all’anziano in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Rilievi della polizia locale Area Nord del comando di Mirandola

