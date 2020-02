Da Mirandola Alexandra Sitta nominata reponsabile provinciale di Italia Viva

MIRANDOLA E DINTORNI Alexandra Sitta e Franco Maria Tonelli sono i nuovi coordinatori provinciali di Italia Viva Modena. E’ il partito dell’ex premier e segretario del Pd Matteo Renzi.

La Sitta, giovane politica di Mirandola si dice “felice di avere al mio fianco una persona seria e corretta come Franco in questa avventura e di avere il sostegno dei miei nuovi amici Modenesi.

Insieme faremo un grande lavoro di rete con i territori e ci organizzeremo in modo che tutti coloro che lo desiderano possano essere coinvolti attivamente. Italia viva Modena parte letteralmente da zero, ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti ed io e Franco, saremo sempre all’ascolto.

Un nuovo punto di riferimento, un nuovo entusiasmante inizio, nasce Italia Viva Modena”

