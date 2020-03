Mirandola, annullato il censimento degli uccelli acquatici previsto per sabato

MIRANDOLA – L’iniziativa “I censimenti IWC degli uccelli acquatici in provincia di Modena”, organizzata da S.O.M. (Stazione Ornitologica Modenese) “Il Pettazzurro”, in programma per sabato 29 febbraio 2020, è stata annullata.

La scelta è maturata dopo le ordinanze Regionali che ordinano la sospensione delle attività di eventi di aggregazione in luogo pubblico.

Al momento le attività della S.O.M. rimangono sospese fino a data da destinarsi

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017