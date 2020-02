Mirandola, Benatti attacca Golinelli: “Patrocinio del comune per un evento firmato Lega”

Al centro della polemica la passeggiata ecologica promossa dall’onorevole leghista Guglielmo Golinelli e prevista per il prossimo sabato (appuntamento in Piazza Costituente a Mirandola il 22 febbraio alle ore 14.30) con il patrocinio del comune. Ma l’ex sindaco Maino Benatti non ci sta e, sebbene “I temi siano condivisi da tutti e sui contenuti non si discute, perché ambiente e clima sono ormai nell’agenda delle politiche internazionali” resta il fatto che il Comune abbia dato il patrocinio a un’iniziativa firmata dai giovani leghisti”.

Benatti, ripreso dai cronisti del Carlino ha sottolineato che “la Lega piega le istituzioni ai suoi interessi. Il Comune dà il patrocinio a una iniziativa firmata dai giovani leghisti. Se lo avesse fatto il Pd ci avrebbero massacrato e la stampa pure. Adesso voglio proprio vedere cosa succede”.

