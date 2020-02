Mirandola, falsa la notizia dei due cinesi contagiati

Mirandola, 14 febbraio 2020. E’ falsa la notizia divulgata via social su presunti contagiati da Coronavirus a Mirandola: l’articolo che racconta dei due cinesi affetti non è altro che un fotomontaggio. Qualcuno ha pensato bene di ricostruire un articolo prendendo in prestito non solo il nome della testata locale, ma anche la firma del giornalista che avrebbe scritto l’articolo. Abbiamo appurato che si tratta di una fake-news e che quindi è assolutamente da evitare la diffusione dello screenshot e quindi del panico.

Anche la Gazzetta di Parma è finita coinvolta dalla criminale diffusione di false notizie, come la stessa testata spiega. Le forze di polizia stanno già indagando alla ricerca degli autori.

