Mirandola, gli appuntamenti del 22 e 23 febbraio

MIRANDOLA, SABATO 22 FEBBRAIO, AUDITORIUM MONTALCINI ORE 21.00 CONCERTO ROTARY DAY 2020

Sabato 22 febbraio 2020, presso l'”Auditorium Rita Levi Montalcini” – via 29 Maggio a Mirandola – alle ore 21.00, si terrà il “Concerto Rotary Day 2020”. A salire sul palco saranno la Banda giovanile “John Lennon”, diretta da Mirko Besutti e il Coro moderno “Mousikè” diretto da Claudia Franciosi. Special guest dell’evento musicale Gianni Vancini.

L’incasso della serata sarà devoluto per l’attivazione di borse di studio ai giovani per la frequenza gratuita alla scuola di musica. Ingresso 12 euro. Prevendita presso Auditorium “Rita Levi Montalcini”, nei giorni di giovedì 20 e venerdì 21 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Per informazioni Scuola di Musica di Mirandola, tel. 0535 21102. Alla serata, patrocinata anche dal Comune di mirandola sarà presente il sindaco.

MIRANDOLA, DOMENICA 23 FEBBRAIO, S.O.M. “PETTAZZURRO”, ORE 10.00: RICONOSCIMENTI, FOTO E VIAGGI

Un incontro aperto a tutti, appassionati o semplici curiosi, per riconoscere ed identificare specie rare e comuni di uccelli. È quanto organizza la Stazione Ornitologica Modenese S.O.M. il Pettazzurro per domenica 23 febbraio 2020 alle ore 10.00, presso la propria sede in Via Montirone, 3 a Confine di Mortizzuolo – Mirandola. La giornata, insieme agli ornitologi esperti della S.O.M., sarà dedicata ai riconoscimenti oltre che alla visualizzazione delle immagini realizzate dai partecipanti per focalizzare l’attenzione sulle specie di volatili ritratte in occasione di viaggi escursioni in natura, etc. A seguire la proiezione del video “Viaggio in Irlanda”. Si ricorda che: percorrendo via Montirone per raggiungere la SOM si invita al rispetto del limite di velocità di 30 km/h.

