Mirandola, gli appuntamenti del fine settimana

MIRANDOLA – Un fine settimana di eventi a Mirandola. Venerdì 7 febbraio “Montalcinema 2020, Il cinema al Montalcini” – organizzato dal Circolo Cinematografico “italo Pacchioni” con il contributo ed il patrocinio del Comune di Mirandola e la collaborazione di Ater – nel mese di febbraio si trasforma in “Metacinema”. La rassegna con due titoli in programma si pone come obiettivo quello di scoprire, approfondire ed esaminare un lato nascosto del cinema attraverso il cinema. Il primo appuntamento cinematografico sarà domani, venerdì 7 febbraio quando sarà proiettato alle ore 21.00 “Stanlio & Ollio” (2018) diretto da Jon S. Baird. Il film, un adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours di ‘A.J.’ Marriot, narra le vicende del celebre duo comico Stanlio e Ollio, interpretati rispettivamente da Steve Coogan e John C. Reilly, alle prese col loro tour del 1953.

Si ricorda che le proiezioni si terranno presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini, in via 29 Maggio 4, a Mirandola. La biglietteria verrà aperta circa 30 minuti prima dell’inizio della proiezioni fino ad esaurimento posti. Non si effettuano prenotazioni. Il costo del biglietto varierà da 5,00 euro (intero) a 3,00 euro (ridotto, under 12). Per informazioni, circolo.pacchioni@gmail.com, oppure www.facebook.com/circolo.pacchioni.

Sabato 8 febbraio, presso la biblioteca comunale “E: Garin”, a partire dalle ore 9.30, nuovo appuntamento con l’iniziativa “Leggiamo note Suoniamo parole”: si terranno due laboratori (il secondo dalle ore 10.45) rivolti a genitori e bambini dai 18 ai 36 mesi. Entrambi saranno condotti da Claudia Franciosi, musicista, esperta di laboratori per bambini, oltre che maestra della Fondazione Scuola di Musica “C. e G. Andreoli”. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Mirandola, prevede l’iscrizione obbligatoria. Per informazioni, biblioteca “E. Garin”, tel. 0535 29778, e-mail biblioteca.mirandola@comune.miorandola.mo.it

