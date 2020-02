Mirandola, ladri al ristorante giapponese di via Prampolini

Furto al ristorante asiatico di via Prampolini a Mirandola “Japanese Restaurant”: i ladri, che hanno agito nella notte di domenica, hanno abbattuto porte e finestre e si sono introdotti nel locale per poi portare via la cassa, che conteneva solo poche centinaia di euro. Come spiega un articolo del Resto del Carlino i titolari dell’attività, Luigi Li Hehe e Lin Chang Sheng, hanno già provveduto a risistemare i danni.

Il colpo arriva in un periodo non proprio positivo per il locale, visto che a causa del Coronavirus, il numero dei clienti si è ridotto. Nella stessa notte un altro furto fallito a poca distanza da qui: gli stessi ladri hanno tentato di penetrare nel bar Caffè Ritrovo di Maurizio Guerzoni.

